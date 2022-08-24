Непотопляемые КамАЗы: «Инженерная формула» вычислила как грузовикам штурмовать водоёмы

В Волжском проходят соревнования экипажей машин инженерного вооружения в рамках АрМИ-2022. Специалисты перевозят брёвна, технику через водные преграды и роют котлованы.

В Волгоградской области на конкурс «Инженерная формула» собралась интернациональная бригада. В Волжское приехали военные из многих стран, включая Армению, Узбекистан, Республику Беларусь и Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Техника, на которой они блистают, тоже разнообразна: машина для отрывки котлована, путепрокладчик, инженерная машина разграждения, установка разминирования, гусеничный минный заградитель, плавающий транспортёр. Так что состязаться приходится как на суше, так и на воде. Оборудование десантной переправы и перевозка техники через водную преграду экипажами ПТС у военных инженеров проблем не вызвало. Профессионалы готовы и не к такому.

- Конкурс «Инженерная формула» уже успел зарекомендовать себя как очень зрелищное и динамичное состязание, - рассказал командир 187 Межвидового Регионального Учебного Центра полковник Юрий Чередниченко. - Мы уже не в первый раз принимаем у себя участников Международных армейских Игр. Эти соревнования – не только борьба за победу, они объединяют нас и позволяют укрепить международное военное содружество. Поделиться накопленным опытом в кругу профессионалов – поистине уникальный шанс.

У всей задействованной в конкурсе техники свои особенности. Например, самоходная реактивная установка разминирования УР-77 быстро ездит благодаря облегченной броне, которая позволяет машине разгоняться до 60 км/ч. Её ещё называют «Змей Горыныч» из-за своеобразной работы - она выстреливает тросом, начиненным взрывчаткой. После детонации он пробивает широкую безопасную полосу в противотанковом минном поле.

В команде каждой страны до 26 участников: тут и водители, и расчёты разминирования, и экипажи машин. Соревнования в этом конкурсе проходят с 13 по 27 августа, и для всех гостей АрМИ организован теплый прием, включающий качественное и разнообразное питание. С этим на отлично справляется комбинат питания, который обеспечивает участников трёхразовым рационом по системе «шведский стол». Всё, как и в российской армии. Собственно, те же повара кормят и наших военнослужащих. Мясо, рыба, птица, овощи, фрукты, выпечка, каши, различные гарниры – профессионалы подготовили такое меню, чтобы инженерам не пришлось жаловаться на однообразие русских обедов. Каждый день работает салат-бар, где посетители могут добавить к выбранным блюдам столько овощей, сколько душе угодно.

Страна-победитель в «Инженерной формуле» будет выявлена в субботу после проведения финальной эстафеты конкурса. Пока кубок победителя отсюда никуда не уезжал – конкурс проводится в Волжском с 2106 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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