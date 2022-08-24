Олеся Железняк назвала простой сюжет главной причиной большого успеха сериала «Сваты»

Image 16+
Олеся Железняк назвала простой сюжет главной причиной большого успеха сериала «Сваты»
Знаменитости
Фото из открытых источников

47-летняя Олеся Железняк поделилась своим мнением по поводу «Сватов», набравших огромные рейтинги. По словам актрисы театра и кино, секрет успеха сериала не в сценарии либо сюжете. Феномен знаменитости комедийной картины намного сложнее и проще одновременно.

Большой успех, говорит звезда, предопределен простым сюжетом, продемонстрировавшим зрителям обычную человеческую жизнь. Легкие и непринужденные диалоги между главными героями полюбились телезрителям.

«В чем секрет? Мы общались, жили большой семьей, переходили из обычной жизни в экранную. Есть один секрет, думаю, в сериале. Это весьма простой сюжет, простое общение, простые отношения. Нет высокохудожественности и сложных драматургических событий нет. Есть радость и любовь, а также бесхитростность. Бесхитростные герои, у которых нет за пазухой ничего», - поведала Олеся Железняк.

Как добавила актриса, сыгравшая в сериале бойкую соседку Ларису, будущее кинематографа за многосерийными фильмами, с которыми зрители проживают целую жизнь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Игорь Корнелюк рассказал, почему Дмитрий Нагиев решил покинуть шоу «Голос»

Сегодня, 10:55

Екатерина Гордон назвала российскую сеть «Вкусно – и точка» ужасным позорищем

Сегодня, 10:17

Актёр Садальский уверен, что трагически погибшая Елена Майорова не могла свести счеты с жизнью

Сегодня, 10:05

StarHit: Меладзе, Ротару, Земфира и Лобода зарабатывали в России до 20 млн рублей за корпоратив

Сегодня, 09:40

Железняк назвала простой сюжет главной причиной большого успеха комедийного сериала «Сваты»

Сегодня, 09:19

Младший сын Кристины Орбакайте опубликовал фото, на котором похож на бабушку Аллу Пугачеву

Вчера, 23:13

Максим Галкин похвастался шикарными апартаментами в Лондоне с видом на легендарную арену The O2

Вчера, 22:57

Калашникова заявила, что у её избранника Семёнова нет интрижек с Ольгой Бузовой

Вчера, 22:43

Олег Рой признался, что в каждом ребенке видит погибшего 13 лет назад сына Женю

Вчера, 22:38

В Германии прах не развеивают: вскрылся большой обман о последней воле Юрия Шатунова

Вчера, 22:12

Певица Светлана Лобода впервые за долгое время вышла в свет с дочкой Евангелиной и сестрой

Вчера, 21:14

76-летнюю Людмилу Порывай призывают депортировать из США из-за танцев с украинским флагом

Вчера, 20:45

Даже без теста: назван один новый симптом, по которому можно определить коронавирус в шестую волну

Вчера, 20:34

Тюменский невролог Анастасия Сопова рассказала про страшные последствия инсульта от Ковида

Вчера, 20:06

Российские звёзды и бизнесмены массово сбегают за границу, спешно продавая свои дома на Рублёвке

Вчера, 19:41

Бабичев высказался о молчании Аллы Пугачёвой: «Не время для громких заявлений»

Вчера, 19:20

Журналист Шахназаров негативно высказался о мерзком поцелуе Лазарева и Варнавы на сцене

Вчера, 13:36

«Горюй и плачь»: Отар Кушанашвили негативно высказался об Александре Дугине

Вчера, 13:23

Потерявшая миллионные доходы певица Лобода начала самостоятельно пылесосить в доме

Вчера, 11:59

Максим Галкин вышел в сине-желтом костюме на сцену Klub Stodoła в Польше

Вчера, 11:56

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
ВОЗ рекомендовала некоторым вакцинированным от коронавируса COVID-19 гражданам повременить с прививкой
  • 21-08-2022, 23:12

ВОЗ рекомендовала некоторым вакцинированным от коронавируса COVID-19 гражданам повременить с прививкой

Россиянам рассказали о новых неожиданных данных касательно прививок от ковида. По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), гражданам

«Вызвать врача на дом – то еще приключение». С новой вспышкой ковида получить медпомощь в Петербурге стало сложнее
  • 21-08-2022, 16:56

«Вызвать врача на дом – то еще приключение». С новой вспышкой ковида получить медпомощь в Петербурге стало сложнее

Жители Санкт-Петербурга сообщают о проблемах с вызовом врача к больным с коронавирусом. Неявка специалистов, вероятно, связана с большой нагрузкой на

Смольный не готов вкладываться в решение проблемы мусорной реформы в Петербурге
  • 22-08-2022, 18:23

Смольный не готов вкладываться в решение проблемы мусорной реформы в Петербурге

Гендиректор корпорации «Интер РАО» Борис Ковальчук предложил способ решения проблемы мусорной реформы, но власти Санкт-Петербурга оказались не готовы

76-летнюю Людмилу Порывай призывают депортировать из США из-за танцев с украинским флагом
  • Вчера, 20:45

76-летнюю Людмилу Порывай призывают депортировать из США из-за танцев с украинским флагом

Людмила Порывай, посетив выступление Ирины Билык в Майами, оказалась в центре громкого скандала. 76-летняя женщина, которая долгое время проживает в

ВОЗ рекомендовала некоторым вакцинированным от коронавируса COVID-19 гражданам повременить с прививкой
  • 21-08-2022, 23:12

ВОЗ рекомендовала некоторым вакцинированным от коронавируса COVID-19 гражданам повременить с прививкой

Россиянам рассказали о новых неожиданных данных касательно прививок от ковида. По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), гражданам

Максим Фадеев разочаровался в певице Наргиз Закировой после ее слов о смерти Дарьи Дугиной
  • 22-08-2022, 22:08

Максим Фадеев разочаровался в певице Наргиз Закировой после ее слов о смерти Дарьи Дугиной

Наргиз Закирова прокомментировала преждевременный уход 29-летней журналистки Дарьи Дугиной. Певица, въезд которой в Россию запрещен, не скрывала

Новости партнеров
Новости партнеров
9 сентября: политик Худяков назвал точную дату, когда доллар станет никому не нужен
  • Вчера, 19:57

9 сентября: политик Худяков назвал точную дату, когда доллар станет никому не нужен

В последние дни августа курс доллара не может достигнуть отметки 60 рублей. Валюта постоянно балансирует на 50 руб. с копейками. По мнению некоторых

Беглов вновь «попиарился» на строительстве новых школ при их критической нехватке
  • Вчера, 17:46

Беглов вновь «попиарился» на строительстве новых школ при их критической нехватке

В Санкт-Петербурге критически стоит вопрос с нехваткой новых школ. Родители стоят в огромных очередях, чтобы отдать своих детей в первый класс. Тем