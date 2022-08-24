Олеся Железняк назвала простой сюжет главной причиной большого успеха сериала «Сваты»

47-летняя Олеся Железняк поделилась своим мнением по поводу «Сватов», набравших огромные рейтинги. По словам актрисы театра и кино, секрет успеха сериала не в сценарии либо сюжете. Феномен знаменитости комедийной картины намного сложнее и проще одновременно.

Большой успех, говорит звезда, предопределен простым сюжетом, продемонстрировавшим зрителям обычную человеческую жизнь. Легкие и непринужденные диалоги между главными героями полюбились телезрителям.

« В чем секрет? Мы общались, жили большой семьей, переходили из обычной жизни в экранную. Есть один секрет, думаю, в сериале. Это весьма п ростой сюжет, простое общение, простые отношения. Нет высокохудожественности и сложных драматургических событий нет. Есть радость и любовь, а также бесхитростность. Бесхитростные герои, у которых нет за пазухой ничего » , - поведала Олеся Железняк.

Как добавила актриса, сыгравшая в сериале бойкую соседку Ларису, будущее кинематографа за многосерийными фильмами, с которыми зрители проживают целую жизнь.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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