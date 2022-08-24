Оставшийся без работы Ургант присматривает домик на Лазурном Берегу от 800 тысяч евро

Иван Ургант, несмотря на отсутствие работы, на судьбу не жалуется. Шоумен вместе с супругой присматривают себе домик на Лазурном Берегу. Специалист оценил возможные затраты телеведущего на жилье своей мечты.

В разговоре с журналистами риелтор Татьяна Вавилова заявила, что на Средиземноморском побережье Франции нет дешёвого жилья. За возможность жить на Лазурном берегу богачи не жалеют денег.

Как отмечает агент по недвижимости, в элитном районе Сен-Жан-Кап-Ферра (его еще именуют полуостровом миллионеров,) проживает немало состоятельных россиян.

«Там недвижимость очень дорогая. Начинается минимум от 800 тысяч евро. Но русские снимают там жилье и покупают дома из-за развитой инфраструктуры и хорошей зоны отдыха. Я думаю, Иван купит там себе какую-нибудь недвижимость», -сказала эксперт.

Примечательно, что на фешенебельном курорте недвижимое имущество есть у Романа Абрамовича, Михаэля Шумахера, Тины Тернер, Джулиан Леннон и других не менее знаменитых мировых звезд.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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