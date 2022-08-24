Певица Вера Брежнева с грустью вспомнила свою жизнь до спецоперации на Украине

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Певица Вера Брежнева с грустью вспомнила свою жизнь до спецоперации на Украине
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Фото из открытых источников

Вера Брежнева, украинская поп-певица, с грустью вспоминает свою жизнь до проведения спецоперации на территории ее родной Украины. 

Как призналась в своих соцсетях популярная исполнительница, она до сих пор не может привыкнуть к новой реальности.

Брежнева поведала, что нередко вспоминает о жизни до того, как началась специальная военная операция ВС РФ. Артситка отмечает, что отказывается принимать новые реалии.

Между тем, белокурая звезда уверена, что все хорошие события на нашем пути на фоне других печальных новостей воспринимаются ярче. С начала СВО Вера повстречала много отважных граждан, которые стали для нее примером и стимулом. 

"Хорошие новости сейчас особенно греют душу. Даже если они совсем маленькие", - написала она в соцсети Инстаграм.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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