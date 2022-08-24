Покинувшая Россию Рената Литвинова сделала неожиданное признание о своем происхождении

Отметим, что актриса живет в собственной кваритире в Париже. Кроме того, звезда владеет большой квартирой в Москве, которая расположена на Патриарших прудах, и дачей в Переделкино. Имеет заслуженная артистка виллу на курорте Аликанте в Испании и дом в Швейцарии. Особняк 110 кв. метров выходит прямо на Женевское озеро.



