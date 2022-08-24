Покинувшая Россию Рената Литвинова сделала неожиданное признание о своем происхождении

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Покинувшая Россию Рената Литвинова сделала неожиданное признание о своем происхождении
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Фото из открытых источников

Рената Литвинова, 55-летняя актриса театра и кино, сделала неожиданное признание о своем происхождении. Покинувшая Россию артистка в своей соцсети написала загадочное послание.

«Я родом из семейства «лисичковых». Лисицы в энциклопедии— это семейство псовых. Часто против. В Париже сегодня прохладное утро. Будем искать подарки. Затем запланирована примерка костюма к очередному спектаклю, а затем…», —рассказала Литвинова.

Большинство поклонников не поняли поста актрисы. Часть подписчиков предположила, что Рената в своем Телеграме написала скрытое послание.

Ранее переехавшая во Францию телеведущая призналась, что скучает по дому. Также знаменитость продолжает следить за последними новостями из России. 

Отметим, что актриса живет в собственной кваритире в Париже. Кроме того, звезда владеет большой квартирой в Москве, которая расположена на Патриарших прудах, и дачей в Переделкино. Имеет заслуженная артистка виллу на курорте Аликанте в Испании и дом в Швейцарии. Особняк 110 кв. метров выходит прямо на Женевское озеро.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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