Продюсер Рудченко призвал дать Алле Пугачёвой неделю, чтобы определиться с позицией

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Продюсер Рудченко призвал дать Алле Пугачёвой неделю, чтобы определиться с позицией
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Фото из открытых источников

Алле Пугачёвой нужно дать одну неделю, чтобы окончательно определиться со своей гражданской позицией на счет проведения РФ специальной операции. Народная артистка обязана наконец-таки решить, на чьей стороне она находится. Об этом открыто заявил Павел Рудченко.

По словам продюсера, несмотря на то, что Примадонна упорно молчит, она же уехала из России вместе с Максимом Галкиным. Последний, как известно, открыто выступает против действий Кремля и жестоко критикует жителей страны.

Кроме того, вызывает вопрос посещение артисткой в Латвии фильма Кирилла Серебренникова. Таким действием певица могла демонстрировать поддержку украинскому народу и антироссийски настроенным знаменитостям.

Шоумен говорит, что Пугачёва оказалась «зажата в тиски». У певицы есть не так много времени, чтобы окончательно определиться со своей позицией и выразить свое мнение, так как ее поступки и провоцирующее поведение супруга-юморитса изо дня в день «сужают круг».

«Алла Борисовна буквально зажата в тиски. Наступает тот момент мы, по большому счету, даем ей неделю на определение», — заявил критик.

Ранее Примадонна заявляла, что вернется в Россию к сентябрю. Артистка даже внесла деньги за обучение двойняшек в одной из московских гимназий. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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