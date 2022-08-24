«Пусть живут так»: беглые актеры Хаматова и Белый снова в центре внимания

Чулпан Хаматова и Анатолий Белый снова оказались в центре внимания. Беглые актеры провоцируют аудиторию.

Об эмиграции из России Хаматовой и Белого не пишет только ленивый. Пользователи Интернета бесконечно поливают грязью опальных знаменитостей.

Но есть люди, которые придерживаются иной точки зрения. Так, на защиту Чулпан и Анатолия стала Лариса Лужина. Народная артистка призвала оставить в покое оскандалившихся звезд, поскольку они так решили и это их выбор. При этом сама Лариса Анатольевна не намерена покидать родину по примеру вышеупомянутых лиц.

«Я никогда не смогла бы поступить так как они. Уехать из РФ. Я безумно люблю свой дом, безумно люблю Москву, ведь это моя родина. Не могу долго находиться нигде. Они по-другому решили. Пускай так теперь живут», — сказала Лужина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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