Соловьёв заявил, что уехавшая из РФ Лазарева пропила талант и народную любовь

Россиянам рассказали о новых неожиданных данных касательно прививок от ковида. По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), гражданам
Жители Санкт-Петербурга сообщают о проблемах с вызовом врача к больным с коронавирусом. Неявка специалистов, вероятно, связана с большой нагрузкой на
Гендиректор корпорации «Интер РАО» Борис Ковальчук предложил способ решения проблемы мусорной реформы, но власти Санкт-Петербурга оказались не готовы
Людмила Порывай, посетив выступление Ирины Билык в Майами, оказалась в центре громкого скандала. 76-летняя женщина, которая долгое время проживает в
Россиянам рассказали о новых неожиданных данных касательно прививок от ковида. По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), гражданам
Наргиз Закирова прокомментировала преждевременный уход 29-летней журналистки Дарьи Дугиной. Певица, въезд которой в Россию запрещен, не скрывала
В последние дни августа курс доллара не может достигнуть отметки 60 рублей. Валюта постоянно балансирует на 50 руб. с копейками. По мнению некоторых
В Санкт-Петербурге критически стоит вопрос с нехваткой новых школ. Родители стоят в огромных очередях, чтобы отдать своих детей в первый класс. Тем
В особняке Салтыковой в Санкт-Петербурге продолжается снос флигелей, являющихся объектом культурного наследия. Несмотря на уголовное дело,
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