Соловьёв заявил, что уехавшая из РФ Лазарева пропила талант и народную любовь

Владимир Соловьёв резко высказался об Татьяне Лазаревой, уехавшей из РФ. Журналист публично обвинил артистку в алкоголизме. По словам телеведущего, актриса пропила талант и народную любовь. Своим мнением ведщий поделился в рамках шоу «Полный контакт» .

Лазарева после отъезда из РФ стала для многих граждан и коллег предательницей. К тому же, артистка «пропила» осознанно свой талант и лишалась любви русского народа из-за ярой ненависти, заявил Соловьёв.

«Всмотритесь в эту пьющую и стареющую женщину. Танюха, у тебя алкоголическая агрессия. У друзей и подружек твоих тоже. Ты предатель, который осознанно выбрал этот путь. Талант свой пропила, пропила любовь зрителей. Бывает такое. Не ты первая, не ты последняя », — сказал журналист.

Напомним, что 56-летняя Татьяна Юрьевна сейчас проживает в Испании. Артистка перебралась за рубеж еще до начала специальной военной операции. При этом за границей она всегда раскритиковала действия российских властей. Решением Министерства юстиции Лазарева признана иностранным агентом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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