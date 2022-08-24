StarHit: Меладзе, Ротару, Земфира и Лобода зарабатывали в России до 20 млн рублей за корпоратив

Знаменитостям, сбежавшим из России после начала спецоперации, похоже, придется забть о баснословных гонорарах, заработанных в стране. Хотя труд беглых звезд оценивался достойно.

К примеру, за коропоратив Татьяна Лазварева получала 720 тысяч рублей. По 900 тысяч рублей за частное мероприятие платили Анне Седоковой и Екатерине Варнаве. Александр Васильев, известный историк моды, в России проводил мастер-классы за 1 млн. рублей. За закрытый концерт исполнительнице Монеточке доставлось от 1,2 миллиона.

Группа «Аквариум» и Борис Гребенщиков, Верка Сердючка, Лайма Вайкуле и Иван Дорн озвучивали суммы посерьезнее —2 млн рублей. 50 тысяч евро получали певица Наргиз, Брежнева, Лорак и артист Александр Ревва.

Весьма внушительный гонорар был у группы Little Big и Макса Барских - 3,5 миллиона. Мероприятие с участием Урганта стоило 4,5 миллиона рублей. София Ротару и Валерий Меладзе просили еще больше - 80 тысяч евро, а Светлана Лобода —целых 90 тысяч евро.

Но переплюнул всех Максим Галкин с гонораром 7,2 миллиона за выступление. Земфира получала в два раза больше юмориста (около 15 млн). Возглавила Рейтинг Алла Пугачева с 21 миллионами рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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