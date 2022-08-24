Снабжение Украине нового оружия не сможет изменить стратегический результат. Поэтому военная помощь США Киеву поставками оружия уже не поможет.

По словам бывшего советника министра обороны в администрации экс-президента Дональда Трампа, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, Вашингтон, скорее всего, не понимает, что Россия должным образом отреагирует на развитие событий по эскалации конфликта на Украине.

В отличие от Киева, Москва еще не проводила мобилизацию, однако может ее провести очень быстро. Как считает Макгрегор, конфликтная ситуация на территории Украины в настоящее время находится в своей решающей точке. Поэтому, говорит полковник, Америке нужно заканчивать с поставками вооружения и финансовым вливанием.

Экс-советник министра отметил, что все еще возможен нейтралитет украинской стороны по австрийской модели. В ином случае Украина превратится в новый катализатор наступающего конфликта, а коалиция стран НАТО, которые всячески поддерживают боевые столкновения, вскоре рухнет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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