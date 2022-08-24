TAC: военная помощь США Украине поставками оружия уже не поможет

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TAC: военная помощь США Украине поставками оружия уже не поможет
Политика
Фото из открытых источников

Снабжение Украине нового оружия не сможет изменить стратегический результат. Поэтому военная помощь США Киеву поставками оружия уже не поможет.

По словам бывшего советника министра обороны в администрации экс-президента Дональда Трампа, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, Вашингтон, скорее всего, не понимает, что Россия должным образом отреагирует на развитие событий по эскалации конфликта на Украине.

В отличие от Киева, Москва еще не проводила мобилизацию, однако может ее провести очень быстро. Как считает Макгрегор, конфликтная ситуация на территории Украины в настоящее время находится в своей решающей точке. Поэтому, говорит полковник, Америке нужно заканчивать с поставками вооружения и финансовым вливанием.

Экс-советник министра отметил, что все еще возможен нейтралитет украинской стороны по австрийской модели. В ином случае Украина превратится в новый катализатор наступающего конфликта, а коалиция стран НАТО, которые всячески поддерживают боевые столкновения, вскоре рухнет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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