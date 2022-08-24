В Петербурге продолжают сносить дом Салтыковой, несмотря на внимание Бастрыкина

В особняке Салтыковой в Санкт-Петербурге продолжается снос флигелей, являющихся объектом культурного наследия. Несмотря на уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом России по факту уничтожения архитектурного памятника, работы на объекте продолжаются.

В Северной столице продолжается скандал, связанный со сносом флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице. В минувшую пятницу были уничтожены последние сохранявшиеся стены третьего этажа. По факту разрушения объекта культурного наследия было возбуждено уголовное дело, находящееся на личном контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Однако, несмотря на это, на этой неделе снос продолжается .

Стоит отметить, что в последнее время при попустительстве Смольного и лично губернатора Александра Беглова в Северной столице уже произошла целая серия несанкционированных сносов объектов культурного наследия. Данный факт вызвал волну недовольства и критики со стороны активистов и горожан, а градозащитники, рискуя своим здоровьем, пытаются уберечь от уничтожения городские памятники архитектуры.

Так, 16 августа подвергся нападению Олег Мухин, проводивший акцию в защиту дома княгини Салтыковой. Известно, что активист был избит сотрудником ООО «Производственно-коммерческая фирма «Мандарин» Николаем Марковым, однако Приморский районный суд Санкт-Петербурга не стал заключать его под стражу. Решение суда вызвало вопросы федерального центра в лице Бастрыкина, поручившего предоставить ему доклад о причинах отказа в аресте Маркова.

Также по поручению главы Следственного комитета уже возбужден ряд уголовных дел о незаконном сносе находящихся под охраной исторических зданий в Северной столице. Ранее в связи с этими делами в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) прошли обыски .

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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