В Петербурге продолжают сносить дом Салтыковой, несмотря на внимание Бастрыкина

Image 16+
В Петербурге продолжают сносить дом Салтыковой, несмотря на внимание Бастрыкина
Санкт-Петербург
Фото: телеграм-канал SOS СПб СНОС

В особняке Салтыковой в Санкт-Петербурге продолжается снос флигелей, являющихся объектом культурного наследия. Несмотря на уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом России по факту уничтожения архитектурного памятника, работы на объекте продолжаются.

В Северной столице продолжается скандал, связанный со сносом флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице. В минувшую пятницу были уничтожены последние сохранявшиеся стены третьего этажа. По факту разрушения объекта культурного наследия было возбуждено уголовное дело, находящееся на личном контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Однако, несмотря на это, на этой неделе снос продолжается.

Стоит отметить, что в последнее время при попустительстве Смольного и лично губернатора Александра Беглова в Северной столице уже произошла целая серия несанкционированных сносов объектов культурного наследия. Данный факт вызвал волну недовольства и критики со стороны активистов и горожан, а градозащитники, рискуя своим здоровьем, пытаются уберечь от уничтожения городские памятники архитектуры.

Так, 16 августа подвергся нападению Олег Мухин, проводивший акцию в защиту дома княгини Салтыковой. Известно, что активист был избит сотрудником ООО «Производственно-коммерческая фирма «Мандарин» Николаем Марковым, однако Приморский районный суд Санкт-Петербурга не стал заключать его под стражу. Решение суда вызвало вопросы федерального центра в лице Бастрыкина, поручившего предоставить ему доклад о причинах отказа в аресте Маркова.

Также по поручению главы Следственного комитета уже возбужден ряд уголовных дел о незаконном сносе находящихся под охраной исторических зданий в Северной столице. Ранее в связи с этими делами в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) прошли обыски.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Петербурге продолжают сносить дом Салтыковой, несмотря на внимание Бастрыкина

Сегодня, 14:19

Беглов вновь «попиарился» на строительстве новых школ при их критической нехватке

Вчера, 17:46

Сообщения жителей Петербурга о ситуации с КРТ проверит Следственный комитет

Вчера, 00:15

Смольный не готов вкладываться в решение проблемы мусорной реформы в Петербурге

22-08-2022, 18:23

«Вызвать врача на дом – то еще приключение». С новой вспышкой ковида получить медпомощь в Петербурге стало сложнее

21-08-2022, 16:56

«Каждый город должен выбрать, как он будет развиваться»: Пригожин раскритиковал Генплан Петербурга

16-08-2022, 15:58

Беглов не вошел в новый рейтинг АПЭК о губернаторских информационных кампаниях

14-08-2022, 14:28

Торчат гвозди. Родители Петербурга просят отремонтировать детские площадки

13-08-2022, 09:05

В Петербурге ухудшается эпидситуация на фоне шестой волны коронавируса

12-08-2022, 13:37

Жителям Петербурга предлагают 55 тысяч за вакцинацию «Спутником V». Вакцина назальная, но экспериментальная

11-08-2022, 07:33

«Скоро в каждом автобусе Петербурга должен будет ездить пожарный, чтобы всем не сгореть» – Пригожин о транспортной реформе

10-08-2022, 14:27

Молодые люди ограбили круглосуточный магазин на юге Санкт-Петербурга

9-08-2022, 20:38

Беглов до сих пор не назвал объекты в Мариуполе, которые должен восстановить Петербург

8-08-2022, 20:22

Как рейдерский захват «Метростроя» остановил развитие метрополитена Петербурга

8-08-2022, 13:28

Петербургский губернатор анонсировал строительство 89 новых станций метрополитена

8-08-2022, 00:13

Новые «лазурные» автобусы Смольного калечат петербуржцев

7-08-2022, 15:24

В «Городе перемен» напомнили, почему закон о КРТ противоречит интересам петербуржцев

6-08-2022, 16:20

Почти одиннадцать с половиной тысяч жителей Ленинградской области нашли работу через региональную службу занятости

6-08-2022, 06:48

Адвокат Юрия Шевчука: в деле петербургского музыканта неожиданно появились новые документы

5-08-2022, 21:33

«Пятый пошёл»: в Санкт-Петербурге продолжают гореть автобусы

5-08-2022, 15:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
ВОЗ рекомендовала некоторым вакцинированным от коронавируса COVID-19 гражданам повременить с прививкой
  • 21-08-2022, 23:12

ВОЗ рекомендовала некоторым вакцинированным от коронавируса COVID-19 гражданам повременить с прививкой

Россиянам рассказали о новых неожиданных данных касательно прививок от ковида. По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), гражданам

«Вызвать врача на дом – то еще приключение». С новой вспышкой ковида получить медпомощь в Петербурге стало сложнее
  • 21-08-2022, 16:56

«Вызвать врача на дом – то еще приключение». С новой вспышкой ковида получить медпомощь в Петербурге стало сложнее

Жители Санкт-Петербурга сообщают о проблемах с вызовом врача к больным с коронавирусом. Неявка специалистов, вероятно, связана с большой нагрузкой на

Смольный не готов вкладываться в решение проблемы мусорной реформы в Петербурге
  • 22-08-2022, 18:23

Смольный не готов вкладываться в решение проблемы мусорной реформы в Петербурге

Гендиректор корпорации «Интер РАО» Борис Ковальчук предложил способ решения проблемы мусорной реформы, но власти Санкт-Петербурга оказались не готовы

76-летнюю Людмилу Порывай призывают депортировать из США из-за танцев с украинским флагом
  • Вчера, 20:45

76-летнюю Людмилу Порывай призывают депортировать из США из-за танцев с украинским флагом

Людмила Порывай, посетив выступление Ирины Билык в Майами, оказалась в центре громкого скандала. 76-летняя женщина, которая долгое время проживает в

ВОЗ рекомендовала некоторым вакцинированным от коронавируса COVID-19 гражданам повременить с прививкой
  • 21-08-2022, 23:12

ВОЗ рекомендовала некоторым вакцинированным от коронавируса COVID-19 гражданам повременить с прививкой

Россиянам рассказали о новых неожиданных данных касательно прививок от ковида. По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), гражданам

Максим Фадеев разочаровался в певице Наргиз Закировой после ее слов о смерти Дарьи Дугиной
  • 22-08-2022, 22:08

Максим Фадеев разочаровался в певице Наргиз Закировой после ее слов о смерти Дарьи Дугиной

Наргиз Закирова прокомментировала преждевременный уход 29-летней журналистки Дарьи Дугиной. Певица, въезд которой в Россию запрещен, не скрывала

Новости партнеров
Новости партнеров
9 сентября: политик Худяков назвал точную дату, когда доллар станет никому не нужен
  • Вчера, 19:57

9 сентября: политик Худяков назвал точную дату, когда доллар станет никому не нужен

В последние дни августа курс доллара не может достигнуть отметки 60 рублей. Валюта постоянно балансирует на 50 руб. с копейками. По мнению некоторых

Беглов вновь «попиарился» на строительстве новых школ при их критической нехватке
  • Вчера, 17:46

Беглов вновь «попиарился» на строительстве новых школ при их критической нехватке

В Санкт-Петербурге критически стоит вопрос с нехваткой новых школ. Родители стоят в огромных очередях, чтобы отдать своих детей в первый класс. Тем

В Петербурге продолжают сносить дом Салтыковой, несмотря на внимание Бастрыкина
  • Сегодня, 14:19

В Петербурге продолжают сносить дом Салтыковой, несмотря на внимание Бастрыкина

В особняке Салтыковой в Санкт-Петербурге продолжается снос флигелей, являющихся объектом культурного наследия. Несмотря на уголовное дело,