Зрители спектакля с Чулпан Хаматовой в Риге потребовали вернуть деньги за билеты

Спектакль с Чулпан Хаматовой и Анатолием Белым в Риге закончился громким скандалом. Актеры, которые спешно покинули свою родину, разочаровали публику. Зрители потребовали вернуть деньги за купленные билеты.

Спектакль «Кабаре Людмилы Петрушевской» начался с националистического лозунга в знак поддержки Украины. Затем российские актеры минимум полтора часа сухо читали с суфлера текст. В «кабаре» Чулпан и ее партнер неподвижно стояли с чемоданами. Теперь Хаматова и Белый запланировали гастроли в Литве и Эстонии.

Но очевидцы, которые посетили это действо, не в восторге от игры артистов и просят вернуть им деньги за билеты.

«Вопроса всего два. Что это было, и как можно вернуть деньги?» — написал один из зрителей.

Напомним, Белый эмигрировал из РФ в Израиль вместе с семьей. Актер заявил, что не планирует возвращаться на отечественную сцену. Но Анатолий не собирается завершать карьеру. По утверждению артиста, ему поступало много предложений о сотрудничестве за рубежом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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