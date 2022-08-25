Блогер Алена Жужа: Актриса Чулпан Хаматова посетит Киев с новым спектаклем

Чулпан Хаматова собирается посетить Киев со своим спектаклем. О визите народной артистки России в украинскую столицу рассказала блогер Алена Жужа.

Актриса театра и кино в настоящее время находится в Латвии. Туда артистка переехала после начала СВО на Украине. Сегодня стало известно о том, что Чулпан намерена приехать в Киев. С соответствующей просьбой к знаменитости обратилась исполнительница Анастасия Приходько, которая назвала Хаматову другом украинских граждан. В недавнем интервью латвийским журналистам россиянка сообщила, что принимает приглашение ярой русофобки.

Как ожидается, Чулпан сыграет в нескольких спектаклях. Также актриса намерена высказать свое мнение о спецоперации.

Заметим, что прибалтийские зрители раскритиковали в пух и прах спектакль в Риге с участием сбежавшей театральной звезды. Некоторые из посетителей были настолько возмущены, что потребовали вернуть потраченные деньги. Фрагмент с рижского представления с националистическим приветсвием, где выступила 46-летняя артистка, появился в Сети.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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