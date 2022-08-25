Актриса Лариса Лужина призвала не критиковать уехавших Хаматову и Белого

Лариса Лужина призвала не критиковать Чулпан Хаматову и Анатолия Белого. По мнению 83-летней актрисы, жизнь все расставит по своим местам.

Граждане по-прежнему комментируют отъезд одних из самых высокооплачиваемых знаменитостей. Активно критикуют Чулпан Хаматову и Анатолия Белого. И если актриса не скрывает того, что ее заработки в Латвии невозможно сопоставить с заработками в России, то актера все устраивает.

Лужина предложила оставить в покое уехавших из страны артистов и позволить жить им, как хотят. Народная артистка РСФСР уверена, что время покажет, кто был прав.

«Оставьте их в покое. Пускай живут себе, как знают. Жизнь все и всех рассудит. Время расставит все на свои места. Они приняли такое решение, покинули родину, рассчитывают значит на что-то», — зааявила Лариса Анатольевна.

Отметим, что Хаматова и Белый пытаются построить театральную карьеру за границей. На днях уехавшие Анатолий и Чулпан отыграли спектакль «Кабаре Людмилы Петрушевской» в Риге. Но европейские зрители потребовали вернуть деньги после посещения мероприятия. Постановка не вызвала у публики восторга, поэтому некоторые из присутствующих пожелали вернуть потраченные на билет средства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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