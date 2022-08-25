Алена Жигалова проинформировала, как сейчас зарабатывают на жизнь Лобода и Барских

Автор и ведущая Алена Жигалова в своем YouTube-шоу "Алена, блин!" проинформировала, чем сейчас зарабатывают на жизнь украинские артисты Макс Барских и Светлана Лобода.

Дело в том, что музыканты потеряли колоссальные деньги после оскорбления россиян. Звезды, которые выступили против проведения спецоперации, фактически остались без средств к существованию.

Жигалова рассказала, что исполнителям приходится зарабатывать на частных корпоративах в Америке. Поют исполнители из Украины исключительно на русском языке. При этом в своих интервью Барских и Лобода продолжают утверждать, как всем сердцем любят свою родину.

"Не накопилось у них украинских песен, которые пытаются сейчас поспешно выпускать. Собирают они мизерные просмотры. Поэтому и приходится строить выступления на прежнем репертуаре, с которым они прославились в РФ", - сказала Алена.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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