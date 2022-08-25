Бари Алибасов публично унизил Садальского: «Он себе сделал популярность на грязи»

Бари Алибасов публично унизил Станислава Садальского. В шоу «Поясни за» продюсер ответил актеру, который не поверил в его отравление средством для прочистки труб «Крот».

«Почему Садальский любит слово «дерьмо»? Он написал это для себя, чтобы проявить пристрастность к русскому языку. Зарабатывает популярность и получает за это. Никуда не ходит и ничего не делает», - сказал продюсер «На-На».

Алибасов считает, что образы актера полностью соответствуют его интеллектуальным данным.

«Где он сейчас, понятия не имею. Когда-то мы общались. Я даже у него ночевал и он у меня. Очень он грязный человек, сделал популярность себе на грязи. Я думаю, что это самый простой и верный ход. Дерьмом всех. Он занимается этим. Я лежал в больнице более года с этим «Кротом», — добавил Алибасов.

Алибасов в 2019 году попал в Институт имени Склифосовского из-за ожога пищевода, желудка и дыхательных путей. Вместо сока музыкант случайно глотнул опасный химикат. Многе заподозрили 75-летнего Бари Каримовича в инсценировке отравления. Недоброжелатели считают, что после отравления он не мог так быстро прийти в себя.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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