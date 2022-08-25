Законодательство России позволяет наказывать издания и журналистов за дискредитацию специальной военной операции РФ на Украине. Такую точку зрения высказал бывший сенатор, руководитель российского союза «Ветераны Афганистана» Франц Клинцевич.

Корреспондент «Фонтанки» Ксения Клочкова ранее опубликовала критическую статью о заключенном, который стал добровольцем и отправился в Донбасс. Позже на это отреагировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который указал на отсутствие у СМИ этики и призвал журналистов самим сделать что-то полезное для защиты Родины.

«"Фонтанке" просто надо перестать гадить в сторону добровольцев, ведь они и так уже достаточно наглумились над историей о "ЧВК Вагнера", где рождались герои», — передает слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Бывший сенатор Франц Клинцевич солидарен с позицией петербургского бизнесмена. По его словам, в России есть управа для таких изданий.

«К сожалению, мы либеральную блевотину никуда не денем. Долгое время мы были терпеливы, однако у нас есть законодательство, которое Госдума недавно подкорректировала, когда такие издания как “Фонтанка” должны нести ответственность», — заявил эксперт.

Руководитель российского союза «Ветераны Афганистана» добавил, что все то, что происходит в Донбассе — это вызов России.

« “Фонтанка” стала инструментом Запада в информационо-психологической войне по дестабилизации нашего гражданского общества», — отметил бывший сенатор.

Франц Клинцевич подчеркнул, что таких журналистов и издания необходимо призывать к ответственности по всей строгости законодательства РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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