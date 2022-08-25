Эдгард Запашный объяснил, чем обернется для Чулпан Хаматовой выкрикивание «Слава Украине»

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Эдгард Запашный объяснил, чем обернется для Чулпан Хаматовой выкрикивание «Слава Украине»
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Фото из открытых источников

Чулпан Хаматова вновь оказалась в центре грандиозного скандала. Свой спектакль в Риге 46-летняя актриса начала со слов «Слава Украине». Эдгард Запашный объяснил, почему артистка так поступила и чем обернется для нее это выкрикивание.

Как рассказал дрессировщик, таким высказыванием звезда разочаровала своих российских почитателей. По мнению Запашного, артист, несомненно, имеет право на гражданскую позицию, но не имеет права высказывать ее на своих выступлениях. Эдгард Вальтерович уверен, что публика приходит на театральное зрелище, чтобы отдохнуть, а не для того, чтобы слушать разного рода кричалки.

Также представитель известной цирковой династии напомнил, что полгода Чулпан мерзко поливает грязью Россию, поэтому ей нет дороги назад на родину.

"Нам то хуже не становится. Всю жизнь Россию кто-то грязью поливает. Но мы от этого не стали менее великими? Хаматова окончательно сожгла все мосты. Здесь публика ей не будет рада. Думаю, Чулпан разочаровала всех своих поклонников", –высказался артист. 

Чулпан Хаматова сразу же после эмиграции с детьми в Латвию  призналась, что в ближайшее время не намерена возвращаться в РФ. В интервью для Ютуб-канала «Скажи Гордеевой» актриса заявила, что давно планировала переезд.

Когда все началось, я не была в России. Первые дни думала, что делать. Сперва хотела задержаться где-нибудь, немного переждать, но затем поняла, что возвращаться назад небезопасно. Точно знаю, что я не предатель, я очень сильно люблю родину, — говорила знаменитость.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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