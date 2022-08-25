Юлия Высоцкая поделилась трогательным фото с Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая поделилась новым трогательным фото с мужем Андреем Кончаловским. На снимке пара, которая познакомилась 25 лет назад на фестивале «Кинотавр», продемонстрировала небывалую нежность.

Актриса и режиссер часто вместе путешествуют. В августе супруги уехали на отдых в Европу. А на днях телеведущая опубликовала милый снимок с возлюбленным.

Фото сделано на террасе одного из ресторанов. Режиссер не постеснялся показывать жене свою любовь. Кончаловский нежно поцеловал ладонь Высоцкой, а она в ответ его приобняла. При этом люди, находящиеся вокруг, не смутили звездное семейство.

Напомним, у пары есть двое детей: дочь Маша и сын Петр. В 2013 году семья попала попал в страшное ДТП во Франции. В аварии сильно пострадала Маша. При этом актриса неоднократно заявлял, что не имеет права винить находившегося за рулем супруга в трагедии. У Андрея и Юлии есть заветная мечта, ради которой они живут. Они мечтают, чтобы их дочь поправилась.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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