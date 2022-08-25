К делу о сносе особняка Салтыковой в Петербурге может подключиться генпрокурор Краснов

После того, как заместитель прокурора Санкт-Петербурга Валерий Узляков отменил постановление регионального ГСУ СК о возбуждении уголовного дела по факту сноса флигелей в особняке княгини Салтыковой на Большой Морской улице, расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета России. Не исключено, что к данному вопросу будет подключен и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Следственный комитет намерен обжаловать решение зампрокурора Петербурга Узлякова, который ранее отменил постановление о возбуждении уголовного дела по факту проведения демонтажных работ на объекте культурного наследия. Как уточнил агентству РИА Новости источник в правоохранительных органах, дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий по факту сноса исторического здания, однако после спорного решения заместителя регионального прокурора расследованием займется центральный аппарат СК РФ. Источник также не исключает, что данный вопрос дойдет до генпрокурора Игоря Краснова.

Напомним, резонансное дело о сносе флигелей дома Салтыковой в Северной столице на личный контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин. Накануне вечером он лично посетил данный объект и провел беседу с одним из инвесторов проекта строительства Виктором Тырышкиным, после чего все демонтажные работы были остановлены. Позже стало известно, что Бастрыкин намерен лично посетить и другие объекты культурного наследия Петербурга, которые, согласно сообщениям градозащитников, на данный момент находятся под угрозой уничтожения.

Также стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск градозащитников о признании незаконным разрешения на проведение работ по строительству гостиницы на месте особняка княгини Салтыковой и удовлетворил ходатайство о применении мер предварительной защиты в виде запрета компании «Северная Земельная Компания» на осуществление любых демонтажных работ на объекте до вступления решения суда по данному делу в законную силу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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