Курбан Омаров привез будущую 20-летнюю жену в Дагестан на знакомство с родителями

Курбан Омаров поделился с поклонниками прекрасной новостью. Бизнесмен заявил, что он воссоединился с экс-возлюбленной. Бывший муж Бородиной записал видеоролик из самолета и сообщил, что летит с Валерией на родину, в Дагестан. Он немерен познакомить свою 20-летнюю избранницу с отцом и матерью.

Судя по всему, Омаров настроен решительно, поэтому решил представить девушку родителям. В микроблоге Курбан опубликовал совместный снимок с красавицей-блондинкой с голубыми глазами.

«Поймал. Сразу везу в Дагестан. Чтобы она поняла серьезность намерений. Чтобы посмотрела домик, где будет жить, если уйдет от меня», — написал Омаров.

Скорее всего, 42-летний Омар уже сделал предложение 20-летней Валерии и она согласилась выйти за него замуж, поскольку на ролике назвала Омарова своим будущим супругом. С девушкой экс-супрруг телеведущей некоторое время встречался после развода. Только после разрыва предприниматель осознал, что потерял. Судя по заявлению мужчины, вина полностью лежит на нем. Курбанов публично молил белокурую красотку вернуться и даже пообещал жениться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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