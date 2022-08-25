Оголившаяся актриса Ирина Пегова похвасталась роскошным декольте в смелом купальнике

Актриса Ирина Пегова похвасталась роскошным декольте. 44-летняя актриса оголилась на Кипре, продемонстрировав шикарную фигуру на фотографиях с отдыха.

Ирина вместе с дочкой Татьяной улетела в долгожданный отпуск. Мама и дочка поселились на курорте Айя-Напа на Кипре. В соцсетях звезда ежедневно публикует прекрасные морские пейзажи.

На днях артистка порадовала своих поклонников новыми фото с отдыха в бикини. На снимках блондинка, которая нежится на одном из пляжей, предстала в смелом купальнике. Купальный наряд показал фанатам упругие формы актрисы.

Подписчики пришли в восторг от пышных форм Пеговой - обладательницы шикарного бюста шестого размера. Пользователи оставили под красочным снимком огромное количество восторженных комментариев, отметив, что у нее отменное декольте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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