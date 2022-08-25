Певец Данко назвал бездарную Волочкову «оружием в руках коллективного Запада»

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Певец Данко назвал бездарную Волочкову «оружием в руках коллективного Запада»
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Фото из открытых источников

Певец Данко назвал Анастасию Волочкову «оружием в руках коллективного Запада».  Музыкант отметил, что когда-то известная балерина была настощей русской красавицей, а сейчас превратилась в бездарную алкоголицу.

В шоу «Поясни за» артист выругался в адрес танцовщицы. 

«Что такое Волочкова? Это оружие в руках коллективного Запада. При помощи этой....... страну дискредитируют. Говорю как профессионал, она бездарная танцовщица. Мне обидно за страну. Не комильфо она. То же самое, что прийти под церковь и плюнуть. У нее есть талант? В первые годы работы в театре была потрясающей девушкой, русская красавица. А превратилась во что?», - осудил Настю автор песен.

Следует напомнить, что ранее 46-летняя балерина обвинила Данко в пиаре. По словам артистки балета, он никогда не смог бы выступить на сцене Большого театра и стать знаменитым артистом. Исполнитель якобы как может выживает, поэтому рекламирует себя за счет ее имени. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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