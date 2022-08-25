Появился фрагмент спектакля Хаматовой и Белого в Риге, начавшийся с националистического приветствия

В Сети появился фрагмент спектакля Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого в Риге, который начался с националистического приветствия. Рижское выступление, которое состоялось 23 августа, не понравилось европейскому зрителю.

В Европе на анонсированном ранее спектакле «Кабаре Людмилы Петрушевской» публика была возмущена актёрской игрой и задумкой режиссёров. Часть публики, присутствующей на представлении с участием Хаматовой и Белого, потребовала вернуть деньги за приобретенные билеты.

В Интернете был опубликован небольшой фрагмент с выступления. На видео актёры, сбежавшие из РФ, в один микрофон монотонно читают заранее подготовленный текст. Но это еще не все. Перед выходом артистов ведущий произнес украинские лозунги и националистического приветствие.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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