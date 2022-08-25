Молодой политик высказался о гастрольном туре сбежавшей из России Земфиры. По заявлению Владислава Тюльпанова, певица не является патритом своей страны.

Недавно уехавшая в Париж исполнительница сообщила о гастрольном туре Borderline tour 2022. В рамках тура певица посетит одиннадцать городов Европы. Концерты запланированы на период с октября по ноябрь. Земфира выйдет на сцену Лимассола, Тель-Авива, Стамбула, Вены, Праги, Оффенбаха, Гамбурга, Берлина, Парижа, Гааги, Лондона. Москвы в анонсированном списке нет.

Как считает Владислав Тюльпанов, таким образом артистка потеряля часть российских слушателей. К тому же, рок-исполнительница не является патриотически настроенной личностью.

«Земфира вместо поддержки своих героев, защищающих границы РФ, уехала в тур по Европе. Значит, она не является патриотом, она не поддерживает правительство. Поэтому у населения поменяется отношение к ней. У нас прекрасно развивается патриотизм, поэтому часть аудитории она потеряет», — заявил политик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей