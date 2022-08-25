Поклонники певицы Светланы Лободы обеспокоены ее аномальным похудением

После начала специальной военной операции многие украинские знаменитости разорвали связи с Россией и вернулись на родину или уехали за границу. В том числе отреклась от РФ Светлана Лобода. Теперь певица не сможет появляться в нашей стране на протяжении 50 лет.

Знаменитость, которая жила в Москве и зарабатывала миллионные гонорары, сейчас бедствует. Возможно, именно из-за этого в последнее время артистка сильно сдала.

Потерявшая былую славу и внешний лоск, Лобода стала выходить в свет без прически и косметики. Кроме того, певица экстремально похудела, чем напугала поклонников.

Перед очередным выступлением Севтлана выложила снимок в концертном костюме. На фото 39-летняя украинская исполнительница предстала в обтягивающем комбинезоне, чем подчеркнула аномальную худобу. Еще полгода назад звезда выглядела успешной и ухоженной. Что послужило причиной таких изменений, остается только догадываться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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