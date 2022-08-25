Сергей Соседов высказался по поводу нового «Аватар-шоу», про которое рассказал Сергей Лазарев

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Сергей Соседов высказался по поводу нового «Аватар-шоу», про которое рассказал Сергей Лазарев
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Фото из открытых источников

Сергей Соседов решил высказать свое мнение по поводу нового «Аватар-шоу», о котором рассказал ранее Сергей Лазарев. По словам музыкального критика, проект ждет большой успех.

Соседов удивился, что рабочие кадры попали в Сеть. Считалось, что подробности о новом шоу создатели будут держать в секрете до премьеры.
Касательно самого телепроекта, историк музики не сомневается, что он будет успешным.
«Думаю, шоу способно захватить зрителя, если оно необычное», - сказал критик.
Напомним, в соцсетях Сергея Лазарева появился видеоролик из павильона, где проходила запись музыкального телевизионного конкурса «Аватар». В программе вместо артистов на сцену выйдут графические персонажи. Стартует программа на канале НТВ в новом телесезоне, то есть осенью.
Разработка представления, в котором используют технологии захвата движения и виртуальной реальности, продолжалась полгода. В зрелище будут принимать участие девять поющих знаменитостей, скрытых под аватаром одного из компьютерных героев. Пока аватар поет на сцене, конкурсант спрячется за кулисами, откуда и будет озвучивать героя. При помощи инновационных технологий учсатник сможет передавать ему свои эмоции и телодвижения.
«Работаем над съемкаи нового шоу. Пятый член жюри позже приедет», — отметил в посте исполнитель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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