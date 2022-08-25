Сергей Соседов высказался по поводу нового «Аватар-шоу», про которое рассказал Сергей Лазарев

Сергей Соседов решил высказать свое мнение по поводу нового «Аватар-шоу», о котором рассказал ранее Сергей Лазарев. По словам музыкального критика, проект ждет большой успех.

Соседов удивился, что рабочие кадры попали в Сеть. Считалось, что подробности о новом шоу создатели будут держать в секрете до премьеры .

Касательно самого телепроекта, историк музики не сомневается, что он будет успешным.

Напомним, в соцсетях Сергея Лазарева появился видеоролик из павильона, где проходила запись музыкального телевизионного конкурса «Аватар». В программе вместо артистов на сцену выйдут графические персонажи. Стартует программа на канале НТВ в новом телесезоне, то есть осенью.