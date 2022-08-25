Сестра певицы Веры Брежневой Анастасия опубликовала трогательную переписку с матерью

Сестра Веры Брежневой поделилась трогательной перепиской с матерью. Анастасия опубликовала сообщение в своем блоге.

У певицы есть три сестры. Одна из ни регулярно делится с подписчиками личными переживаниями. На днях родственница Брежневой опубликовала свою последнюю переписку с самым родным человеком.

«Моя сильная и храбрая девочка! Я весь день плачу!» — написала Тамара Витальевна.

«Все будет хорошо, мамуля», — ответила Настя.

Стоит сказать, что семья очень редко воссоединяется - только на большие праздники. Недавно сестры прибыли в Италию на день рождения матери, которой в этом году исполнилось 70 лет. По словам белокурой звезды, этот день стал одним из самых счастливых, поскольку собрать вместе родственников, которые живут в разных странах мира, нелегко.

С марта Вера живет на вилле неподалеку от знаменитого озера Гарда. Артистка призналась, что чувствует себя одиноко и очень скучает по близким. Практически все свое время певица проводит с младшей дочерью Сарой. Старшая дочь Соня живет в Америке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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