Шахназаров высказал всё, что думает об открывающей рот певице Маниже

Михаил Шахназаров высказал всё, что думает о 31-летней Маниже. Журналист раскритиковал откривающую рот певицу в шоу «Полный абзац», выходящем на YouTube.

Шахназаров нелестно высказался в адрес бывшей участницы «Евровидения». Публицист попытался объяснить, почему артистка, осудившая спецоперацию на Украине, до сих пор проводит выступления в России.

Как предполагает журналист, у исполнительницы в РФ есть влиятельные покровители, которые активно высупают против запрета ее концертов. При этом Шахназаров твердо уверен в том, что российская певица таджикского происхождения не достигла уровня большой сцены. В стране есть множество молодых и талантливых артистов, которые пока что находятся в тени таких музыкантов, как Manizha.

«Схлынет вот этот шлак, который лишь открывал рот под фанеру. Молодым талантам придется выпускать композиции», – заявил Михаил Сергеевич.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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