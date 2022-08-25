Появился перечень российских артистов, которые не боятся происходящих событий на Донбассе

В Сети появился список российских артистов, которых не пугают события на Донбассе. Перечень отечественных знаменитостей составило интернет-издание REGNUM.

В этот список включили звезд, которые мужественно отстаивают свою гражданскую позицию по спецоперации РФ, всячески способствуют популяризации патриотизма среди населения, не боятся темы Донбасса и происходящих сегодня в мире событий.

Итак, журналисты отметили группу «Любэ», рэп-исполнителя Хаски, музыканта Александр Ф. Скляра, Александра Маршала и рок-певицу Юлию Чичерину.

Артисты, попавшие в перечень, посещали Донецкую и Луганскую народные республики. Рэпер даже снял киноленту о местных солдатах-музыкантах.

Эти российские знаменитости заслуживают похвалы, ведь своим поведением показывают пример не только для деятелей культуры, но и для простых граждан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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