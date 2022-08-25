В новом телешоу «Свои» на Первом канале Галкина, Урганта и Киркорова заменили звёзды из Донбасса

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В новом телешоу «Свои» на Первом канале Галкина, Урганта и Киркорова заменили звёзды из Донбасса
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Фото из открытых источников

Зрителям Первого канала представили новое телешоу «Свои». Премьера телевизионной программы состоялась в минувшую субботу. Героями выпусков стали звёзды из Донбасса (певцы и поэты), которые сочиняют произведения о происходящих на Украине событиях.

Ведущий шоу  — Влад Маленко, который активно высказывает политическую и гражданскую позицию и поддерживает проведение СВО в соседней стране. Как отметил баснописец, основной миссией передачи является поддержка тех, кто на фронте.

Звёзды Донбасса, имена которых пока мало что говорят зрителям, заменят Ивана Урганта, Максима Галкина, Филиппа Киркорова и другим знаменитостей из шоу-бизнеса, к которым отношение россиян кардинально изменилось после начала СВО.

«В шоу «Свои» примет участие талантливый певец Влад Забелин. Приглашена Наталья Качура, исполнительница песни «Донбасс за нами». Также мы увидим харьковского поэта Анну Долгареву и рэпера Акима Апачева», — сказано в описании шоу на офицаильном сайте Первого канала.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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