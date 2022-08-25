В Сети обсуждают тайную связь шоумена Ивана Урганта с женой Федора Бондарчука

Иван Ургант впервые за последнее время выпустил новый музыкальный видеоклип «Ночной каприз». В ролике, помимо опального артиста, снялась молодая жена Фёдора Бондарчука.

В Сети обсуждают тайную связь супруги 55-летнего кинорежиссера Паулины Андреевой с Ургантом. Актриса и шоумен очень естественно сыграли в кадре страсть. В связи с этим у фанатов появилась ощущение, что артистов связывают не только рабочие отношения.

Теперь поклонники активно обсуждают, могла ли пара закрутить роман, поскольку и Паулина, и Иван состоят в отношениях. Так, теле- и радиоведущий давно счастлив в браке с женой Натальей Кикнадзе, которая подарила шоумену двоих детей, пасынка и падчерицу.

Паулина Андреева вышла замуж за Фёдора Боднарчука в 2019 году. Для режиссера этот брак стал вторым, а для актрисы — первым.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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