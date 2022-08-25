Пугачева и Галкин доверили вынашивание своих детей 30-летней блондинке с голубыми глазами

В 2013 году Примадонна российской эстрады и ее супруг, знаменитый стендап-комик стали родителями двойняшек Гарри и Лизы. Дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина появились на свет в подмосковной клинике Лапино.

Родила звездных детей суррогатная мать по имени Елена Ширинина. На то время блондинка с голубыми глазами проживала в Казани.

Как призналась 30-летняя женщина, она знала, чьих детей вынашивает. Об этом Елена поведала во время участия в ток-шоу «Прямой эфир».

«Когда Бог дает возможность, а физическое состояние позволяет, почему бы и нет? Я такой человек, возможно, но мне было легко отдавать деток. Я ведь знала, что таким образом принесу им счастье», - сказала Ширинина.

На фото: Елена Ширинина. Источник: соцсети

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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