Запоздалые меры по усилению маршрутов городского транспорта возмутили петербуржцев

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Запоздалые меры по усилению маршрутов городского транспорта возмутили петербуржцев
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Комтранс вновь усиливает маршруты общественного транспорта из-за катастрофической ситуации, сложившейся в сфере общественного транспорта после старта транспортной реформы. Петербуржцы вынуждены мириться с серьезными трудностями, возникшими по вине Смольного, запустившего непродуманную и «сырую» реформу. Петербуржцы возмущены тем, что минимальные меры по исправлению ситуации Комтранс начал принимать только спустя почти пять месяцев после очевидного провала нововведений на дорогах.

Еще три маршрута автобусов будут усилены в рамках улучшения транспортного обслуживания в Петербурге. Речь идет об автобусах №222, 253 и 282 – об этом сообщил Комтранс в своей официальной группе во «ВКонтакте». Ранее в комитете сообщали об усилении еще четырех маршрутов. Отдельно отмечено, что теперь время ожидания данного общественного транспорта сократится с почти получаса до 9-10 минут.

Напомним, с момента старта первого этапа транспортной реформы в Петербурге прошло почти пять месяцев. За это время через социальные сети, порталы для жалоб и другие медиа петербуржцы оставили тысячи претензий к ее реализации, начиная от неадекватно увеличившегося времени ожидания пассажирами общественного транспорта до невозможности оплаты за проезд из-за неработающих валидаторов и упразднения системы оплаты билетов наличными. Однако в Смольном лишь сейчас начали предпринимать минимальные меры для разрешения коллапса на маршрутах.

В комментариях петербуржцы удивились запоздалостью принятых мер. Они отметили, что за столь долгий срок фактического игнорирования проблем петербуржцев, пассажиры серьезно пополнили в том числе и статистику по заболеваемости коронавирусом из-за высокой заполненности остановок и салонов.

Более того, в комментариях напомнили представителям Комтранса, что далеко не все отмененные коммерческие маршруты получили замену.

«А где ваша "взаимозаменяемость маршруток"? К-01, маршрутка которая ходила от метро пр. Просвещения до Парголово. Как теперь люди добираются. Комитету по транспорту начхать (другое бы написала)», — возмущаются в комментариях.

Также пассажиры автобуса №222 на маршруте Купчино-Шушары, который на сегодняшний день является, по сути, нелегальным, благодарят маршрутчиков «за смелость» из-за отсутствия адекватной замены на «лазурные» альтернативы.

«Слава Богу! Есть смельчаки. Жаль, что мало таких», — отмечают петербуржцы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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