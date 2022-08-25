Журналист Шахназаров раскритиковал постановку с Чулпан Хаматовой и Анатолием Белым в Риге

Михаил Шахназаров раскритиковал рижский спектакль с участием Хаматовой и Белого. «Кабаре Людмилы Петрушевской» остались недовольны и европейские зрители, которые потребовали вернуть потраченные на культурное мероприятие деньги.

Журналист негативно высказался об игре сбежавших актеров. К слову, на сцене Анатолий и Чулпан стояли неподвижно с чемоданами, при этом полуторачасовой текст они читали с помощью суфлера. Как считает Шахназаров, зрителей, которые платят по 15 евро за этот спектакль, долго обманывать не выйдет.

«Вы только стоите. С чемоданами или без, улыбаетесь, подмигиваете. Зрители уходят, появляются следующие люди. Можно два спектакля максимум так разводить лохов», — съязвил публицист.

Хаматова и Белый, которые приняли решение переехать в Латвию, пытаются строить карьеру в стенах Нового Рижского театра. Чулпан уже успела сыграть несколько провоцирующих ролей, вызвав тем самым волну негодования у россиян. Анатолий, после окончательного ухода с МХТ, заявлял, что не вернётся в Россию, несмотря на то, что буквально вырвал театр из себя.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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