50-летняя Дарья Повереннова вышла на красную дорожку с мужем-миллионером

Дарья Повереннова появилась на 44-ом Московском международном фестивале. Известная актриса вышла на красную дорожку вместе с мужем-миллионером.

Сегодня, 26 августа, в Москве состоялось открытие одного из старейших в мире кинофестивалей. Гостями ММКФ стали звезды российского кино.

Многие отечественные знаменитости появились на публике вместе со своими возлюбленными. К примеру взять, Дарья Повереннова пришла на мероприятие в сопровождении экономиста Андрея Шаронова. Для красной дорожки 50-летняя актриса выбрала пудровый брючный костюм. Роскошный наряд подчеркнул отменную фигуру звезды.

В Московском кинофестивале в этом году принимают участие 230 фильмов из 65 стран. Открылся ММКФ на Пушкинской площади. На культурное действие в столицу РФ в этом году приехало в три раза больше гостей, чем в минувшем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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