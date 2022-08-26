Агату Муцениеце завалили гневными комментариями после свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян

На 33-летнюю Агату Муцениеце в Сети обрушилась волна критики. Поклонники наезжают на бывшую жену Павла Прилучного после его свадьбы с Зепюр Брутян.

Фанаты возмущены, мол, артиска не наладила отношения с супругом и не попыталась вернуть его назад в семью.

«Паша женился! Не простим тебе никогда этого! Ты упустила такого мужа, мужчину!»;

«Вы не мудрая женщина! Все советы ваши никому не нужны!»

«Если бы вы были моей дочкой, я задала бы вам так, чтобы этот разрыв никогда не случился»;

«У Павла очень красивая девушка, желаем вам найти счастье», —написали подписчики.

Пока актриса никак не реагирует на негативные сообщения поклонников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей