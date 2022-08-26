Актёр Антон Хабаров рассказал, как справился с сильной депрессией

Антон Хабаров рассказал, как ему удалось справиться с ильной депресией. Актёр признался, что был вынужден обратиться к психологу за помощью.

Российский актёр театра и кино сделал неожиданное признание. Хабаров сказал, что страдал от депрессивного состояния. Причиной расстройства Антон считает детские травмы. На глазах у звезды от рака умер дедушка, бабушка в последние месяцы жизни бредила. Артист видел страдания и боль близких людей. А когда это накопилось, то вылилось в депрессию.

«Это не просто депрессия. Я не хотел жить. Признаюсь, что был на краю. Хотя, казалось бы, с внешней стороны я до безобразия успешен. Тогда я обратился к одному, второму специалисту. Не помогло. Пока не нашел «своего» человека, опытного психолога, не мог прийти в себя. Я долго вытягивал себя из этой ямы. Тяжело, медленно, долго», - признался Хабаров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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