Анна Нетребко выступит на 70-м Люблянском музыкальном фестивале, несмотря на протесты украинцев

Image 16+
Анна Нетребко выступит на 70-м Люблянском музыкальном фестивале, несмотря на протесты украинцев
Знаменитости
Фото из открытых источников

Анна Нетребко выйдет на сцену в рамках на 70-го Люблянского музыкального фестиваля, несмотря на многочисленные протесты. Власти словенского городка отказались выполнять требования граждан Украины о запрете концерта оперной дивы.

Концерт известной сопрано все-таки состоится сегодня, 26 августа,  в Любляне. Местные власти приняли решение о том, что культурный центр, где запланировано музыкальное мероприятие, будет тщательно охраняться на время выступления Нетребко.

"Правительство и министерство культуры сочувствует всем украинцам. Но искусство, культура, спорт, не могут нести ответственность за плохие политические решения", - говорится на сайте министра культуры Словении.

Добавим, что на Люблянском фестивале (Festival Ljubljana) также порадует своим творчеством оперный певец Юсиф Эйвазов из Азербайджана, супруг Анны. На сайте стоимость одного билета составляет от 59 до 149 евро.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Актёр Антон Хабаров рассказал, как справился с сильной депрессией

Сегодня, 10:00

Шоумен Максим Галкин опубликовал в соцсетях новый видеоотчет со своего концерта в Лондоне

Сегодня, 09:45

Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками секретом резкого похудения

Сегодня, 09:30

Дмитрий Маликов опроверг наличие второго гражданства, счетов и недвижимости за рубежом

Сегодня, 09:09

Собчак оправдалась перед украинцами за свои переживания о смерти Дарьи Дугиной

Сегодня, 08:57

Анна Нетребко выступит на 70-м Люблянском музыкальном фестивале, несмотря на протесты украинцев

Сегодня, 08:44

Беременная Наталья Рагозина рассказала, как чувствует себя в новом браке

Сегодня, 00:08

Курбан Омаров привез будущую 20-летнюю жену в Дагестан на знакомство с родителями

Вчера, 23:56

Уроженцы Донбасса заменят Галкина, Урганта и Киркорова на Первом канале

Вчера, 22:07

Певец Данко назвал бездарную Волочкову «оружием в руках коллективного Запада»

Вчера, 21:48

Юлия Высоцкая поделилась трогательным фото с Андреем Кончаловским

Вчера, 21:28

Бари Алибасов публично унизил Садальского: «Он себе сделал популярность на грязи»

Вчера, 21:18

Дрессировщик Запашный раскритиковал актрису Хаматову за украинский лозунг на спектакле

Вчера, 20:10

Сестра певицы Веры Брежневой Анастасия опубликовала трогательную переписку с матерью

Вчера, 19:49

Блогер Алена Жужа: Актриса Чулпан Хаматова посетит Киев с новым спектаклем

Вчера, 19:35

Алена Жигалова проинформировала, как сейчас зарабатывают на жизнь Лобода и Барских

Вчера, 13:45

Появился фрагмент спектакля Хаматовой и Белого в Риге, начавшийся с националистического приветствия

Вчера, 13:38

Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал участие певицы Manizha в фестивале на Кубани

Вчера, 13:13

Политик Тюльпанов назвал Земфиру предательницей из-за критики спецоперации на Украине

Вчера, 11:24

Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал спектакль с Чулпан Хаматовой и Анатолием Белым в Риге

Вчера, 11:12

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Отличительной чертой нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 является головная боль и боль в глазах
  • Вчера, 08:44

Отличительной чертой нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 является головная боль и боль в глазах

Россия приближается к шестой волне коронавирусной инфекции. Очередной штамм коронавируса отличается необычной симптоматикой. Новый признак

Даже без теста: назван один новый симптом, по которому можно определить коронавирус в шестую волну
  • 23-08-2022, 20:34

Даже без теста: назван один новый симптом, по которому можно определить коронавирус в шестую волну

Назван всего один главный симптом, по которому человек может определить у себя Ковид в шестую волну даже без теста. Эксперты перечислили состояния, с

Тюменский невролог Анастасия Сопова рассказала про страшные последствия инсульта от Ковида
  • 23-08-2022, 20:06

Тюменский невролог Анастасия Сопова рассказала про страшные последствия инсульта от Ковида

Анастасия Сопова, известный тюменский невролог, рассказала, как Ковид может повлиять на протекание инсульта и что необходимо сделать человеку, если

Кудрявцева пожаловалась, что она и ее четырехлетняя дочь столкнулись с хейтом из-за СВО
  • 24-08-2022, 21:58

Кудрявцева пожаловалась, что она и ее четырехлетняя дочь столкнулись с хейтом из-за СВО

Лера Кудрявцева заявила, что она столкнулась с хейтом в Сети. Недруги, которые не взирают на моральные нормы, пишут жуткие комментарии, желая смерти

Европейские зрители потребовали обратно деньги после спектакля с Чулпан Хаматовой
  • 24-08-2022, 18:14

Европейские зрители потребовали обратно деньги после спектакля с Чулпан Хаматовой

Спектакль с Чулпан Хаматовой и Анатолием Белым в Риге закончился громким скандалом. Актеры, которые спешно покинули свою родину, разочаровали

«Пусть живут так»: беглые актеры Хаматова и Белый снова в центре внимания
  • 24-08-2022, 22:11

«Пусть живут так»: беглые актеры Хаматова и Белый снова в центре внимания

Чулпан Хаматова и Анатолий Белый снова оказались в центре внимания. Беглые актеры провоцируют аудиторию. Об эмиграции из России Хаматовой и Белого не

Новости партнеров
Новости партнеров
Беглов вновь «попиарился» на строительстве новых школ при их критической нехватке
  • 23-08-2022, 17:46

Беглов вновь «попиарился» на строительстве новых школ при их критической нехватке

В Санкт-Петербурге критически стоит вопрос с нехваткой новых школ. Родители стоят в огромных очередях, чтобы отдать своих детей в первый класс. Тем

9 сентября: политик Худяков назвал точную дату, когда доллар станет никому не нужен
  • 23-08-2022, 19:57

9 сентября: политик Худяков назвал точную дату, когда доллар станет никому не нужен

В последние дни августа курс доллара не может достигнуть отметки 60 рублей. Валюта постоянно балансирует на 50 руб. с копейками. По мнению некоторых

В Петербурге продолжают сносить дом Салтыковой, несмотря на внимание Бастрыкина
  • 24-08-2022, 14:19

В Петербурге продолжают сносить дом Салтыковой, несмотря на внимание Бастрыкина

В особняке Салтыковой в Санкт-Петербурге продолжается снос флигелей, являющихся объектом культурного наследия. Несмотря на уголовное дело,

Непотопляемые КамАЗы: «Инженерная формула» вычислила как грузовикам штурмовать водоёмы
  • 24-08-2022, 18:21

Непотопляемые КамАЗы: «Инженерная формула» вычислила как грузовикам штурмовать водоёмы

В Волжском проходят соревнования экипажей машин инженерного вооружения в рамках АрМИ-2022. Специалисты перевозят брёвна, технику через водные