Анна Нетребко выступит на 70-м Люблянском музыкальном фестивале, несмотря на протесты украинцев

Анна Нетребко выйдет на сцену в рамках на 70-го Люблянского музыкального фестиваля, несмотря на многочисленные протесты. Власти словенского городка отказались выполнять требования граждан Украины о запрете концерта оперной дивы.

Концерт известной сопрано все-таки состоится сегодня, 26 августа, в Любляне. Местные власти приняли решение о том, что культурный центр, где запланировано музыкальное мероприятие, будет тщательно охраняться на время выступления Нетребко.

"Правительство и министерство культуры сочувствует всем украинцам. Но искусство, культура, спорт, не могут нести ответственность за плохие политические решения", - говорится на сайте министра культуры Словении.

Добавим, что на Люблянском фестивале (Festival Ljubljana) также порадует своим творчеством оперный певец Юсиф Эйвазов из Азербайджана, супруг Анны. На сайте стоимость одного билета составляет от 59 до 149 евро.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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