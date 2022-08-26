Беременная Наталья Рагозина рассказала, как чувствует себя в новом браке

46-летняя Наталья Рагозина недавно сыграла свадьбу в Израиле. Чемпионка мира по боксу вновь готовится стать мамой. Боксерша находится на последних сроках беременности. Совсем скоро она подарит супругу дочь.

Лицо спортсменки светится от счастья. Знаменитая блондинка всю жизнь мечтала о дочери. Радует беременную Наталью и любимый супруг. Рагозина впервые рассказала, как чувствует себя в браке.

«Я на своей волне, волне счастья! Никто из мужчин в моей жизни не мог так осчастливить меня!» —написала в личном блоге спортсменка.

Напомним, у Наташи есть сын Иван от первого брака. Второй супруг чемпионки мира по боксу - звездный адвокат Сергей Жорин. Наталья заявила, что встретила избранника, имя которого предпочитает скрывать, в минувшем году. Белокую звезду покорил характер мужчины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей