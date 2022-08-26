Бывшую жену Арнольда Шварценеггера Марию Шрайвер без макияжа сравнили с ящерицей

Племянница американского экс-президента Джона Кеннеди недавно появилась на улице без какой-либо косметики. Юзеры заявили, что Мария Шрайвер без прически и макияжа очень похожа на ящерицу.

Бывшую жену Арнольда Шварцнегера папарацци сняли на камеру во время прогулки на улицах Лос-Анджелеса. 66-летня женщина одела легкую белую облегающую футболку, а также темные лосины.





При этом американская журналистка вышла в свет без прически и макияжа. Пользователи всемирной паутины высмеяли шокирующую внешность Шрайвер, отметив что она чем-то похожа ящерицу. Другие поклонники сравнили ее с клингонами (вымышленной инопланетной цивилизацией).

Не исключено, что бывшая первая леди Калифорнии выглядит ужасающе после череды неудачных пластических операций.



"Не хочу быть грубым, но почему Шрайвер похожа на клингонку?"

"Что Мария сделала со своим лицом? Это ужасно"

"У Сталлоне и Шрайвер наверное один и тот же хирург."

"Голливуду нужно заканчивать с пластикой?" - пишут пользователи.











Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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