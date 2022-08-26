Дмитрий Маликов опроверг наличие второго гражданства, счетов и недвижимости за рубежом

Дмитрий Маликов заявил об отсутствии у него недвижимости и счетов за рубежом.Также певец опроверг многочисленные слухи о его переезде за границу и наличию второго гражданства.

Российский артист раскрыл правду о недвижимом имуществе и двойном гражданстве. Композитор решил все-таки прокомментировать мусирующиеся в Сети сплетни о том, что летом он уехал из дома, в котором прожил более 30 лет. Как отметил 52-летний артист, он никуда не переезжал.

«Мы еще год назад переехали в новый дом, который построили. Старый продали», — сказал музыкант.

Маликов добавил, что новая недвижимость была куплена в России, а за рубежом у его семьи нет ни жилья, ни банковских счетов, ни гражданства.

«Я безумно люблю свою страну, мне хорошо здесь», —признался Дмитрий.

Народный артист заключил, что он давным-давно привык к разнообразным фейкам, поскольку в российском шоу-бизнесе не новичок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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