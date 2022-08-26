Испуганного до смерти Галкина сняли в момент истошного крика на концерте в Лондоне

Концерт Максима Галкина в Лондоне, который состоялся 24 августа, не обошёлся без инцидента. В коннце выступления, когда зрители громко аплодировали артисту, из зала начали доноситься истошные крики женщины.

На видеоролике, который появился в Сети, запечатлен этот момент. Как оказалось, дикий крик издала поклонница опального комика. При этом камера запечатлела испуганного шоумена, едва успевшего закончить шоу и принять цветы от поклонников. Глакин, округлив глаза, поспешно отключил телефон.

В следующем видеокадре артист продолжал кланяться публике и принимать букеты цветов, а овации уже не прерывались нечеловеческими воплями.

«Спасибо за цветы, эмоции и аплодисменты! До скорой встречи!» — Максим написал после концерта в личном микроблоге.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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