Курбан Омаров порадовал 20-летнюю избранницу бриллиантовыми украшениями на 9 миллионов

Курбан Омаров решил побаловать свою 20-летнюю девушку. Экс-супруг Ксении Бородиной, который собирается вскоре женится, порадовал избранницу по имени Валерия бриллиантовыми украшениями на круглую сумму.

Бизнесмен на днях познакомил возлюбленную с родителями. Сейчас влюбленные отдыхают вместе на родине предпринимателя - в Дагестане. Здесь Курбан решил сделать голубоглазой блондинке ценный подарок. Он остановил свой выбор на дорогих украшениях. Серьги и кольцо с бриллиантами обошлись Омарову в целых 9 миллионов рублей.

Но, судя по всему, мужчине ничего не жалко для любимой женщины. Он четко видит в молодой девушке свою будущую жену, поэтому не против баловать ее и исполнять любые желания.

Теперь подписчики ждут, когда бывший супруг известной телеведущей сделает Валерии предложение руки и сердца.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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