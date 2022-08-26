Ларисе Гузеевой за съемки в шоу «Голос.60+» предложили гонорар в 2 млн рублей в месяц

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Ларисе Гузеевой за съемки в шоу «Голос.60+» предложили гонорар в 2 млн рублей в месяц
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Фото из открытых источников

Телеведущей Ларисе Гузеевой за съемки в вокальном шоу «Голос.60+» предложили 2 миллиона рублей в месяц. Именно столько раньше получал Дмитрий Нагиев, работая над проектом.

После информации о том, что Гузеева станет новой ведущей «Голос.60+», россияне принялись гадать, почему Лариса согласилась на это предложение. Одна поклонники решили, что знаменитость захотеля прославиться, а другие уверены, что актриса согласилась работать исключительно ради денег.

Сегодня выяснилось, что финансы сыграли не последнюю роль. Ведущей предложили гонорар в размере 2 млн рублей за ведение программы. Именно после оглашения суммы вознаграждения теледива согласилась.

Ранее один из новых наставников телешоу прокомментировал назначение Ларисы гузеевой на роль ведущей развлекательного проекта. Как заявил Игорь Корнелюк, заслуженная артистка справится с этой задачей, поскольку является профессионалом своего дела.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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