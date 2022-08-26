Летчик Красноперов: заказчики очерняющей российских добровольцев статьи «Фонтанки» должны быть найдены

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Летчик Красноперов: заказчики очерняющей российских добровольцев статьи «Фонтанки» должны быть найдены
В России
Летчик-инструктор Андрей Красноперов

Требуется установить личности заказчиков материала, в котором распространяются фейки о российских добровольцах на Украине. Об этом заявил военный эксперт и летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Журналистка «Фонтанки» Ксения Клочкова выпустила статью о заключенном по имени Максим. Молодой человек добровольно принял решение принять участие в специальной военной операции России на Украине. 

В рамках написания подготовки материала Клочкова связалась с тетей мужчины по имени Оксана (имя и степень родства изменены), которая якобы пытается вызволить родственника и отправить обратно в тюрьму. Мать Максима при этом обвиняется в корысти и получении денежных выплат. 

Однако журналистка по неизвестным причинам не стала опрашивать ни самого добровольца, ни его маму. Аналогичные статьи ранее уже выходили на «Фонтанке».

Красноперов напомнил, что в нашей стране всегда существовали добровольческие движения. К ним могли присоединиться все желающие, в том числе и заключенные.

«Все боролись в одном строю, это нормально. Патриотизм в нашем народе не запретишь. Немалый вклад в победе в ВОВ внесли именно заключенные, которые изъявили желание защищать страну. Не надо преуменьшать их действий. Заключенные тоже люди. Ну оступился человек! Многие же попадают в тюрьму по глупости. Если человек желает воевать, пусть воюет. Пусть реабилитируется», — сказал летчик.

Военный эксперт настаивает на проведении расследования в отношении «Фонтанки». Он уверен, что выпуск дискредитирующих материалов происходит под заказ.

«Тут все просто. Надо понять, кто им проплачивает все эти статьи и откуда ноги растут», — добавил он.

Ранее мнение относительно материала высказал бизнесмен Евгений Пригожин. Он считает, что подобные публикации очерняет патриотизм россиян, а их авторы являются предателями Родины. Всем «недожурналистам» бизнесмен посоветовал отправиться на Донбасс и принести пользу отечеству.

«К сожалению, различных моральных уродов не волнует, за что люди воюют на Донбассе и как спасают Русский мир. "Фонтанке" просто надо перестать гадить в сторону добровольцев, ведь они и так уже достаточно наглумились над историей о " ЧВК Вагнера", где рождались герои», — цитирует слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин подчеркнул, что Клочкова и ей подобные опустились до мелких подлостей в крайне важное для России время.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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