МК: Хабенский чуть было не ушел с красной дорожки Московского кинофестиваля

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МК: Хабенский чуть было не ушел с красной дорожки Московского кинофестиваля
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Фото из открытых источников

Константин Хабенский чуть было не ушел с красной дорожки. Перед церемонией открытия Московского кинофестиваля худрука МХТ им. Чехова разозлил бестактный вопрос одного из журналистов.

По информации МК, актера возмутило то, что репортер неправильно сформулировал свою мысль:

«Тут такое произошло на красной дорожке. Вопрос, который задал мне журналист: как вы планируете принимать приз за вклад в российский кинематограф, да ещё и в таком юном возрасте? То есть всё. Мне можно подводить итоги. Я собирался уйти. Но поскольку я Козерог, развернулся, подошел и ответил какую-то чушь».
«Мне приятно находиться в этом списке и неудобно за сложившуюся ситуацию перед товарищами, друзьями, которые сйчас находятся рядом. Знаете, я приму в качестве аванса за будущий вклад в кинематограф», - сказал Хабенский, получая награду.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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