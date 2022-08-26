Никита Ефремов неожиданно вернулся в Россию после громких заявлений

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Никита Ефремов неожиданно вернулся в Россию после громких заявлений
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Фото из открытых источников

Сын Михаила Ефремова неожиданно для всех вернулся в Россию. Никита был замечен на открытии ежегодного Московского международного кинофестиваля.

34-летни актер с радостью позировал перед камерами, но при этом был в гордом одиночестве. Судя по всему, он только вернулся на родину. Несколько месяцев назад сын заслуженного артиста России улетел в неизвестном направлении. Никита настоятельно потребовал от журналистов не писать ему и не звонить. Как позже оказалось, что Ефремов-младший был на популярном индонезийском острове Бали.

Напомним, что отец Никиты Ефремова в настоящее время отбывает наказание в колонии. По вине Михаила в аварии погиб человек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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