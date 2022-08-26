«Официально»: Скабеева поставила жирную точку в слухах о разводе с Поповым

Ольга Скабеева и ее супруг Евгений Попов не обсуждают личную жизнь и не дают никаких комментариев по поводу сплетен. Видимо, поэтому в Сети ходят разные слухи, в том числе о разводе телеведущих.

Разговоры о проблемах в звездном семействе появились два года назад. Тогда Ольга была ведущей общественно-политического шоу «60 минут» без мужа. Поговаривали, якобы Попов и Скабеева не могут работать вместе. Некоторые журналисты даже приписали Евгению роман и измены с Тиной Канделаки.

В своем Телеграме Скабеева решила поставить жирную точку в слухах о разводе с возлюбленным.

«Стоило лишь уйти в отпуск! Я опровергаю официально. Пожалуйста, не тревожьтесь», — написала журналистка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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