Павел Рудченко объяснил секрет успеха рок-певицы Земфиры в России

Павел Рудченко объяснил секрет успеха Земфиры в России. Известный продюсер решил высказатся о творчестве сбежавшей в Париж исполнительницы.

По заявлению Рудченко, рок-певица внесла большой вклад в музыку. Стала популярной Земфира благодаря необычному звучанию и подходу к авторским песням.

Как считает музыкальный критик, артистка не пропадет с российской сцены.

«Просто взять и вычеркнуть ее из нашей культурной жизни, так как это нынче делают в Украине с культурой РФ, я не советовал бы. Даже учитывая заявления об определенной гражданской позиции. Это лично мое мнение», — рассказал продюсер.

Интересно отметить, что сейчас Земфира живет в Париже. В столице Франции у ее близкой подруги Ренаты Литвиновой есть роскошная двухуровневая квартира, которая была куплена 7 лет назад. Певица покинула РФ в начае марта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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